​В Югре количество затопленных участков и домов перестало расти

В ХМАО ситуация с паводком начала улучшаться, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Количество подтопленных участков и дачных домов больше не растет, а уровень воды в реке Обь уменьшился до 974 см к утру 8 июля. Это на 6 см ниже отметки опасного явления «половодье».

«На территории автономного округа затоплено 2 766 приусадебных участков, 1 038 дачных домов в садовых товариществах городов Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, населенных пунктах Былино, Вампугол, Соснина, территории земель Зайцева речка Нижневартовского района и населенных пунктах Ханты-Мансийского района», - говорится в сообщении.

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовске достиг максимальной отметки 981 см в предыдущий понедельник, 1 июля. В течение нескольких дней уровень воды в реке держался на отметке 980 см, после чего начал постепенно снижаться.