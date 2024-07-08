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​Около 20% школьников Югры отправились на пересдачу ЕГЭ

Почти две тысячи югорских выпускников решили переписать ЕГЭ

​Около 20% школьников Югры отправились на пересдачу ЕГЭ
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО почти 20% выпускников приняли решение пересдать ЕГЭ по одному предмету. Это первый год, когда школьники могут воспользоваться такой возможностью.

Так, 4 июля проходили пересдачи по русскому языку, физике, химии, обществознанию, информатике, английскому языку (письменная часть), в которых поучаствовали 1 299 выпускников 11-х классов.

«5 июля состоялись экзамены по математике (профильный, базовый уровень), литературе, географии, истории, биологии и английскому языку (устная часть), на сдачу которых запланирован 481 участник. Для организации проведения ЕГЭ будет открыто 32 ППЭ», − добавили в департаменте образования и науки Югры.

Всего в этом году ЕГЭ сдавали 9 868 юных югорчанина.

Между тем, решившиеся на пересдачу в июле решили похвастаться тем, что в основном все задания оказались не новыми, что помогло им получить лучшие баллы.

«В этом году однозначно ошиблись те, кто предрекал, что новая пересдача будет более сложной, чем резервный период, − рассказала «MK.ru» методист и преподаватель Анастасия Гордеева. – И даже те, включая меня, кто думал, что мало народу на нее решится. Хотя количество выпускников прошлых лет, которые сдают ЕГЭ от года к году колеблется от 12 до 20%, но даже от 600 тысяч 11-классников изрядный процент составит 116 тысяч пошедших на сдачу. Получается, тут почти все экспертное сообщество обманулось».

Результаты экзаменов станут известны не позднее 17 июля 2024.


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Сегодня в 14:13, просмотров: 62, комментариев: 0
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