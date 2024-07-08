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​Кинотеатр под открытым небом запустили в Кондинском районе

Жители села Болчары реализовали проект «Кино напоказ» на грант программы социальных инвестиций «Родные города»

​Кинотеатр под открытым небом запустили в Кондинском районе
Фото: Кристина Толстых

Первой в летнем кинотеатре показали комедию для детей и родителей «Баба Яга спасает мир». По планам, с пятницы по воскресенье сеансы будут проходить на площади у Сельского центра культуры. Фильмы по запросам местных жителей предоставит «Югорский кинопрокат».

Грант позволил приобрести необходимое оборудование. Это первый и единственный в своем роде летний кинотеатр на территории Кондинского района. Организаторы рассчитывают, что эффект от грантовой поддержки будет длительным, а инициатива местных активистов перерастет в регулярную работу на благо села.

«Когда человек сам включен в социальные преобразования, получается более устойчивый и длительный эффект, – ранее отмечала в интервью ТАСС директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. – Но мы понимаем, что отдельный грантовый проект – слишком небольшое изменение, и только управляя проектами как системой, мы сможем достичь той цели, которую поставили себе, – создание благоприятной среды для устойчивого развития территорий и человеческого потенциала».

В компании уверены, что подобные инициативы создают основу для социального предпринимательства местных жителей. И эффект от проекта не заставил себя ждать: многие сельчане активно включились в отбор фильмов.

«В нашем селе живут неравнодушные и инициативные активисты, которые стремятся реализовать себя и тем самым преобразовать мир вокруг, – говорит глава сельского поселения Болчары Сергей Мокроусов. – В результате мы создаем то, чего нет во многих маленьких поселениях, и это точно повод для гордости и знак, что нужно продолжать и не останавливаться».

В Кондинском районе, а также в Ханты-Мансийске и Уватском районе Тюменской области в 2024 году на гранты при поддержке «Газпромнефть-Хантоса» будут реализованы девять проектов. Наиболее популярными среди заявителей стали культурные инициативы, в том числе, по сохранению наследия народов Севера.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 142, комментариев: 0
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