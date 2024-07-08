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​Почти 30 лесных пожаров ликвидировали в ХМАО за неделю

Более 100 лесных пожаров ликвидировали в Югре с начала сезона

​Почти 30 лесных пожаров ликвидировали в ХМАО за неделю
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО за минувшую неделю со 2 по 9 июля ликвидировали 29 лесных пожаров на площади 540,26 га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«По состоянию на 09.00 9 июля, в регионе проводятся работы по тушению 2 лесных пожаров на площади 93,5 га в Нижневартовском, Сургутском районах», - говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 43 ландшафтных возгорания на площади 1183,4 га и 106 лесных пожаров на площади 2181,71 га.

Причинами пожаров в 74% случаев стал человеческий фактор, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Еще 26% возгораний возникли из-за гроз.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 58, комментариев: 0
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