В Югорске мужчина выстрелил в другого из-за конфликта

Накануне, 6 июля, в Югорске между двумя людьми произошел конфликт на фоне личной неприязни. В ходе ссоры один из них выстрелил в своего собеседника. Информацию об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

«6 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в районе спортплощадки на улице Попова слышны выстрелы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что между двумя местными жителями произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате 30-летний мужчина несколько раз выстрелил в оппонента из принадлежащего ему травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения», — говорится в сообщении.

На данный момент злоумышленник задержан, а его оружие изъяли и направили на экспертизу. На фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас полиция проводит расследование.