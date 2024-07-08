Власти ХМАО планируют доработать меры поддержки семей с детьми

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Югре провели расширенное заседание Семейного совета, где обсудили возможность доработки мер поддержки. Об этом рассказал в соцсетях врио губернатора округа Руслан Кухарук.

«Сейчас в Югре действует 50 мер, но система поддержки остается гибкой, будем донастраивать ее, ориентируясь на запросы жителей. Семейный совет Югры обобщит подготовленные предложения, самые масштабные и актуальные будут учтены нами при формировании нового национального проекта «Семья», − говорится в публикации.

Кухарук подчеркнул, что многие инициативы, которые были предложены семьями ранее, вошли в региональные законы и госпрограммы, а также в федеральные проекты.