Половина югорчан поделилась паролями от своих смартфонов со своими супругами

Тайны из паролей к смартфону не делают половина жителей Югры, выяснил сервис SuperJob, в очередном исследовании которого, проведенного на последней неделе июня, приняли участие представители экономически активного населения, состоящие в браке или отношениях.

Ключами к своему телефону поделились со своими вторыми половинами 52 процента мужчин и 49 процентов женщин, отмечают исследователи. Еще 5 процентов мужчин и 3 процента женщин сообщили о том, что их партнеры узнали пароли сами. 32 процента мужчин и 38 процентов женщин говорят, что их вторая половина не знает пароля.