16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,1348   EUR  95,5700  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Аналитики оценили зарплаты рабочих в ХМАО

В ХМАО выявили лидеров по зарплате среди рабочих специальностей

​Аналитики оценили зарплаты рабочих в ХМАО
Фото: ru.freepik.com

Машинисты, крановщики и токари стали лидерами в ХМАО в первой половине 2024 года по уровню заработной платы среди рабочих профессий. Их средний заработок составил от 131 тыс. до 138 тыс. рублей в месяц, сообщили аналитики «Авито Работа» Ura.ru.

«В ХМАО самые высокие средние зарплаты в первом полугодии 2024 года работодатели готовы были предложить на вакансиях машиниста — 138 498 рублей в месяц. На втором месте по уровню зарплат оказалась профессия крановщика со средней зарплатой для новых сотрудников в 131 646 рублей. На третьем месте — профессия токаря со средней зарплатой в 131 276 рублей в месяц», — отмечают авторы исследования. По их данным, уровень дохода этих работников вырос от 26% до 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в число высокооплачиваемых специальностей в регионе вошли бетонщики с зарплатой в 126 900 рублей, водители экскаваторов с доходом 122 200 рублей, строители, получающие 114 500 рублей, и электромонтажники с заработной платой в 101 800 рублей. Сильнее всего выросли зарплаты у строителей - на 53%, а меньше всего у бетонщиков - на 5%.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:48, просмотров: 83, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Пожар в автобусе ПАЗ. Никто не пострадал 508
  2. ​В Ханты-Мансийске пройдет парад на воде 502
  3. ​Министру энергетики России показали югорский филиал Пермского политеха 478
  4. ​Руслан Кухарук приехал с рабочим визитом в Когалым 469
  5. ​Utair увеличил число рейсов из Когалыма в Москву 459
  6. ​Рубль один, а курсов много? Или все же нет? 448
  7. ​Сергей Цивилев посетил объекты нефтекомпании «ЛУКОЙЛ» 444
  8. ​На югорчанина завели дело за обнаруженный на даче порох 437
  9. «Идет мелко - и резкий свал». Сургутян предупредили об опасности водоемов 217
  10. Браконьер из ХМАО порыбачил на миллион рублей 198
  1. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 1658
  2. ​Мэра Сургута выберут из трех кандидатов 1473
  3. ​В Сургуте прошел Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели» 1368
  4. ​Вряд ли Югре стоит ждать кадрового десанта из Тюмени. Руслан Кухарук будет работать с местными, но жестко 1272
  5. Школы Сургута выпустили ​2 392 ученика в этом году 1265
  6. ​Новый мэр Сургута поблагодарил горожан за поддержку 1235
  7. ​Что изменится в России с 1 июля // Обзор СИА-ПРЕСС 1184
  8. ​В ХМАО прекратился рост уровня воды в Оби, но дома продолжает топить 1166
  9. ​В Югре продолжаются грантовые конкурсы для поддержки социально важных идей и проектов 1160
  10. ​Жители Югры завалили врио губернатора вопросами 1118
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6728
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6572
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 6216
  4. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5458
  5. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5360
  6. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3520
  7. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3420
  8. ​Одни за всех 3371
  9. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 3309
  10. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3143

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика