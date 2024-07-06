В ХМАО выявили лидеров по зарплате среди рабочих специальностей

Машинисты, крановщики и токари стали лидерами в ХМАО в первой половине 2024 года по уровню заработной платы среди рабочих профессий. Их средний заработок составил от 131 тыс. до 138 тыс. рублей в месяц, сообщили аналитики «Авито Работа» Ura.ru.

«В ХМАО самые высокие средние зарплаты в первом полугодии 2024 года работодатели готовы были предложить на вакансиях машиниста — 138 498 рублей в месяц. На втором месте по уровню зарплат оказалась профессия крановщика со средней зарплатой для новых сотрудников в 131 646 рублей. На третьем месте — профессия токаря со средней зарплатой в 131 276 рублей в месяц», — отмечают авторы исследования. По их данным, уровень дохода этих работников вырос от 26% до 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в число высокооплачиваемых специальностей в регионе вошли бетонщики с зарплатой в 126 900 рублей, водители экскаваторов с доходом 122 200 рублей, строители, получающие 114 500 рублей, и электромонтажники с заработной платой в 101 800 рублей. Сильнее всего выросли зарплаты у строителей - на 53%, а меньше всего у бетонщиков - на 5%.