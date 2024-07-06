Чем опасен церкариоз и какие меры предосторожности следует соблюдать, рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО

В Роспотребнадзоре ХМАО предупредили жителей об опасном заболевании, которым можно заразиться при купании в водоеме. Речь о церкариозе. Это токсико-аллергическое заболевание, вызываемое личинками (церкариями) паразитических червей, которые живут в водоплавающих птицах. Личинки попадают в воду с экскрементами птиц и могут проникать в кожу человека при контакте с зараженной водой во время купания.

Вспышка церкариоза произошла в Октябрьском районе ХМАО в июне 2013 года. Общее количество заболевших достигло 25 человек, включая 7 детей из одной из деревень региона. Пациенты обратились к фельдшеру с жалобами на сильный зуд и пузырьковую сыпь на теле, которые появились вскоре после купания.

Санврачи призывают жителей ХМАО соблюдать меры безопасности при посещении водоемов. А именно:

Соблюдать запрет на купание, если такой установлен на берегу. Проявлять осмотрительность при выборе водоема. Избегать водоемов, окруженных промышленными объектами, а также мест, где много водоплавающих птиц. Плавать с закрытыми глазами и не глотать воду. Соблюдать правила личной гигиены. После купания обязательно принимать душ и стирать купальный костюм.

Эксперты также рекомендуют избегать водоемов с признаками загрязнения или неприятным запахом, что может свидетельствовать о наличии в воде микробов и паразитов.