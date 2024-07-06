16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,1348   EUR  95,5700  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Браконьер из ХМАО порыбачил на миллион рублей

Югорчанин выловил двух краснокнижных осетров

Браконьер из ХМАО порыбачил на миллион рублей
Фото: ru.freepik.com

Против жителя ХМАО возбудили два уголовных дела за вылов рыбы, принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу России. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского линейного отдела МВД России.

Инцидент произошел 15 июня на протоке реки Старая Обь в речном порту Ханты-Мансийска. Полицейские остановили моторную лодку, которой управлял 55-летний мужчина. В лодке лежала плавная донная сеть, где находились пять стерлядей и один окунь, а также два Сибирских осетра, включенных в список особо ценных водных биологических ресурсов. Совокупный ущерб, причиненный действиями браконьера, превысил 1 миллион рублей, учитывая штрафы, предусмотренные законодательством.

Рыба была еще живой, и полицейские выпустили ее в водоем. Лодку и сеть изъяли.

Расследование продолжается. Время до суда фигурант проведет под подпиской о невыезде.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 10:31, просмотров: 124, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Максим Слепов официально стал мэром Сургута 667
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 июля? // АФИША 523
  3. ​В Югре выросла средняя стоимость квадратного метра жилья 492
  4. ​Сотрудница полиции из ХМАО обвиняется в незаконной регистрации мигрантов 490
  5. 8 человек утонули в ХМАО с начала сезона 478
  6. Уровень воды в Оби застыл на опасной отметке 460
  7. Пожар в автобусе ПАЗ. Никто не пострадал 447
  8. ​В Ханты-Мансийске пройдет парад на воде 441
  9. ​Крупный сельхозпроизводитель внедрил в бизнес-процессы Яндекс 360 для бизнеса 422
  10. ​Министру энергетики России показали югорский филиал Пермского политеха 420
  1. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 1618
  2. ​Мэра Сургута выберут из трех кандидатов 1463
  3. ​В Сургуте прошел Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели» 1362
  4. ​Вряд ли Югре стоит ждать кадрового десанта из Тюмени. Руслан Кухарук будет работать с местными, но жестко 1259
  5. Школы Сургута выпустили ​2 392 ученика в этом году 1253
  6. ​Новый мэр Сургута поблагодарил горожан за поддержку 1212
  7. ​Что изменится в России с 1 июля // Обзор СИА-ПРЕСС 1171
  8. ​В Югре продолжаются грантовые конкурсы для поддержки социально важных идей и проектов 1149
  9. ​Жители Югры завалили врио губернатора вопросами 1099
  10. ​В ХМАО прекратился рост уровня воды в Оби, но дома продолжает топить 1098
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6711
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6555
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 6198
  4. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5443
  5. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5352
  6. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3497
  7. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3415
  8. ​Одни за всех 3358
  9. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 3300
  10. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3135

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика