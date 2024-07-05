8 человек погибли в водоемах Югры с начала сезона

В водоемах ХМАО с начала сезона погибли 8 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Также спасатели обнаружили в водоемах 375 детей без присмотра родителей и выявили 149 нарушений использования маломерных судов.

В Югре проводятся мероприятия для предотвращения гибели людей и контроля за правилами вождения маломерных судов. С начала сезона 196 профилактических групп провели 2 530 патрулирований и 8 958 профилактических бесед, а также проинструктировали 22 200 граждан.

По результатам рейдов составлено 9 протоколов за нарушение правил охраны жизни людей на воде.