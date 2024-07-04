Более 230 растений и животных включат в обновленную Красную книгу ХМАО

В ХМАО в 2024 году выпустят обновленную Красную книгу региона. В нее войдут свыше 230 растений и животных. В прошлом издании, выпущенном в 2014 году, было представлено меньше видов. Основной целью переиздания является сохранение биоразнообразия региона и предотвращение исчезновения уязвимых видов под воздействием изменяющегося климата и антропогенной активности.

«Красная книга Югры переиздается каждые 10 лет. Издание новой редакции запланировано на 2024 год. В нее будут внесены 57 животных, 180 растений, 17 лишайников и 40 грибов. Среди них - евразийский бобр, малый лебедь, краснозобая казарка <…> и другие», - сообщил ТАСС первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

Для сохранения краснокнижных животных и растений в Югре созданы 25 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью свыше 2,6 млн га. Среди них - заповедники, заказники и природные парки. ООПТ занимают почти 5% от площади ХМАО.