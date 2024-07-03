Число затопленных в ХМАО участков достигло почти 2,6 тысячи

В Югре число затопленных в ходе паводка приусадебных участков достигло почти 2,6 тысячи, дачных домов - 900, сообщает ГУ МЧС по региону в ежедневной сводке.

«На территории четырех муниципальных образований подтоплены 2 582 приусадебных участка, 899 дачных домов. В том числе, в Нижневартовске - 1 861 участок и 896 дачных домов, Лангепасе - 296 участков и 3 дачных дома, Мегионе - 334 участка, селе Былино Нижневартовского района - 26 участков, селе Вампугол Нижневартовского района - 9 участков, деревне Соснина Нижневартовского района - 12 участков, в СОТ на территории земель поселения Зайцева речка Нижневартовского района - 44 участка», - сказано в сообщении.

На утро 3 июля уровень воды в Оби составил 980 см - на 1 см меньше, чем сутками ранее. Из-за высокого уровня воды в реке в деревне Вампугол Нижневартовского района затопило вертолетную участку. Также там частично подтопило девять приусадебных участков.

На месте побывал глава муниципалитета Борис Саломатин. «Борис Саломатин поручил проработать вопрос о новом месте для посадки борта санавиации и согласовать его с Центром медицины катастроф Югры», – уточнили в пресс-службе администрации района.