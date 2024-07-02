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​Жители Сытомино отметили 100-летие поселка в новом парке

В Сытомино открыли современный парк к столетнему юбилею поселка

​Жители Сытомино отметили 100-летие поселка в новом парке
Фото: страница Андрея Трубецкого / vk.com

В поселке Сытомино Сургутского района появился новый парк. Он стал подарком для жителей в честь 100-летия поселения. Парк обустроили на берегу реки рядом с ул. Советская. Его площадь составила 4,7 тыс. кв.м., сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Территорию благоустроили комплексно — установили скамейки, качели, малые архитектурные формы, арт-объекты, освещение и видеонаблюдение. Дополнительно озеленена прогулочная аллея и отдельные части парка — высажено порядка 2-х тысяч кустарников, засеян газон. Для различных мероприятий, концертов и фестивалей созданы сцена и спецпомещение», - написал Андрей Трубецкой на своей странице в ВК.

Обустройство парка обошлось в 58 млн рублей. Проект разрабатывался с учетом пожеланий местных жителей и был реализован в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

В этом году в Сургутском районе планируется благоустроить еще восемь общественных пространств.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 106, комментариев: 0
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