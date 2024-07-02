Ремонт трассы Урай-Советский проходит в интенсивном темпе

Началась укладка асфальтобетонного покрытия на трассе Урай-Советский. В порядок приводят 19 километров дороги — с 106 по 125 километр. Этот участок давно нуждался в обновлении, сообщает Управление автомобильных дорог Югры.

«Работы по ремонту трассы Урай-Советский ведутся в интенсивном темпе. После завершения подготовительных работ, которые включали в себя очистку территории от растительности, досыпку и планировку откосов, а также демонтаж и укладку существующих плит покрытия для выравнивания дорожного полотна, началось фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. В настоящее время фрезерование завершено на 60%, и подрядчик уже приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси», — говорится в сообщении.

После укладки двух слоев дорожного покрытия, работники заменят барьерное ограждение и дорожные знаки. Также установят 275 сигнальных столбиков и металлическое ограждение.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию назначен на октябрь текущего года, однако подрядчик планирует завершить работы в начале сентября.