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​В Югорске при ДТП пострадал ребенок

Водитель сбил мальчика на пешеходном переходе

​В Югорске при ДТП пострадал ребенок
Фото: Госавтоинспекция Югры

Накануне, 1 июля, в Югорске 71-летний водитель «CHEVROLET» сбил восьмилетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Как оказалось, владелец автомобиля не предоставил мальчику преимущество в движении, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«1 июля 2024 года, около 10:18, в городе Югорск, водитель 1953 года рождения, управляя «CHEVROLET», по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении восьмилетнему мальчику, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы, включая ребенка.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 111, комментариев: 0
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