Соревнования по фиджитал-спорту в ХМАО собрали свыше 130 спортсменов

В поселке Барсово Сургутского района прошли окружные соревнования по фиджитал-спорту. Они собрали более 130 спортсменов из разных поселений и городов Югры, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Больше 130 спортсменов из поселений района, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Покачей попробовали силы в четырех дисциплинах: ритм-симулятор — вид программы Just Dance, двоеборье — тактическая стрельба, фиджитал-футбол и баскетбол», - рассказали в мэрии.

На турнире разыграли путевки на чемпионат УрФО. Спортсмены поедут туда в июле.

«Сургутский район постоянно развивает кибер- и фиджитал-направления. Наш опыт представлен в первом в России учебнике по фиджитал-спорту. До конца года в Белом Яре планируем открыть первый специализированный Центр цифровых видов спорта. На эти цели бюджетом муниципалитета предусмотрено более 76 млн рублей. Локация может стать точкой притяжения для тысячи жителей района, которые увлекаются компьютерным спортом», – отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.