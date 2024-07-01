Засуху и лесные пожары прогнозируют в ХМАО в июле

В ХМАО в июле прогнозируют повышенный риск лесных пожаров, особенно в центральной части региона. Такой прогноз составили в Федеральной Авиалесоохране на основе данных Гидрометцентра о погодных условиях и многолетних данных о горимости лесов, сообщает окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

По словам первого заместителя директора департамента Егора Збродова, в июле на территории Югры ожидаются высокие температуры и недостаток осадков, что может стать причиной увеличения числа лесных пожаров.

Всего в июле из-за аномально жаркой погоды высокий риск лесных пожаров может возникнуть в 58 регионах России.