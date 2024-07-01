В ХМАО водитель наехал на ребенка и скрылся с места ДТП

Накануне, 30 июня, в Кондинском районе произошло ДТП с пострадавшим. 52-летний водитель «Nissan» допустил наезд на семилетнего ребенка и скрылся с места ДТП, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«30 июня 2024 года около 16:35 в поселке Мортка Кондинского района, 52-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на семилетнего мальчика, который двигался по левому краю проезжей части. После чего водитель скрылся с места ДТП. При освидетельствовании на состояние опьянения виновника автоаварии, зафиксировано 1,043 промилле в выдыхаемом воздухе», — говорится в сообщении.

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе ребенок.