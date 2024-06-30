16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,7480   EUR  92,4184  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В ХМАО все больше домов оказываются под водой

В Югре из-за паводка затопило 2 234 участка

​В ХМАО все больше домов оказываются под водой
Фото: ru.freepik.com, МЧС России по ХМАО

Сегодня, 30 июня, число затопленных участков в ХМАО увеличилось. На территории округа из-за паводка пострадали 2 234 приусадебных участка и 521 дачных дома в СНТ Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, населенных пунктах Саранпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснина Нижневартовского района, сообщает МЧС России по ХМАО.

На сегодняшний день в Лангепасе насчитывается до 281 затопленных участков и три дачных дома, в Былино ― до 26 участков, в Вампуголе ― до девяти, а в Соснина ― до 12.

В Нижневартовске вода подступила к 1 507 приусадебных участков и затопила 518 домов в садовых товариществах. Кроме того, в Нижневартовском районе от паводка пострадали 44 участка.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:33, просмотров: 36, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Школы Сургута выпустили ​2 392 ученика в этом году 627
  2. В Сургуте задержали наркозависимого за организацию притона 556
  3. ​Что изменится в России с 1 июля // Обзор СИА-ПРЕСС 493
  4. ​В Сургуте прошел Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели» 288
  5. ​В Сургуте прошла Всероссийская ярмарка вакансий 246
  6. ​Жители ХМАО завалили врио губернатора вопросами 222
  7. В Сургуте продолжается улучшение реабилитационной службы травмбольницы 186
  8. ​Пожарная часть ХМАО получила новый автомобиль 171
  9. ​Руслан Кухарук поручил ускорить строительство спортивного комплекса в Ярках 136
  10. ​Жителя Сургутского района осудят за фиктивную прописку иностранца 108
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4686
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 2703
  3. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 2310
  4. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 2036
  5. ​Руслан Кухарук приехал на форум «УТРО» и пообщался с молодежью Югры 1510
  6. ​Как отпразднуют День молодежи в Сургуте? // АФИША 1383
  7. ​Насколько грязен Сургут // ФОТОРЕПОРТАЖ 1355
  8. ​Когда с каким-то значимым для Сургута зданием возникает проблема, местная власть демонстрирует один подход – уничтожение 1351
  9. ​Пенсионерам Сургута напомнили об 11 бесплатных дачных маршрутах 1287
  10. ​Половодье не пройдет: в Сургуте готовятся предупредить возможные ЧС 1217
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6242
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5960
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5690
  4. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 5043
  5. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4897
  6. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4686
  7. ​В России грядет подорожание коммуналки 3966
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июня? // АФИША 3257
  9. ​Генплан в Сургуте перестал быть стратегическим документом. Он постоянно корректируется и отражает тактические изменения 3101
  10. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 2927

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика