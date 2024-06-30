В Югре из-за паводка затопило 2 234 участка

Сегодня, 30 июня, число затопленных участков в ХМАО увеличилось. На территории округа из-за паводка пострадали 2 234 приусадебных участка и 521 дачных дома в СНТ Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, населенных пунктах Саранпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснина Нижневартовского района, сообщает МЧС России по ХМАО.

На сегодняшний день в Лангепасе насчитывается до 281 затопленных участков и три дачных дома, в Былино ― до 26 участков, в Вампуголе ― до девяти, а в Соснина ― до 12.

В Нижневартовске вода подступила к 1 507 приусадебных участков и затопила 518 домов в садовых товариществах. Кроме того, в Нижневартовском районе от паводка пострадали 44 участка.