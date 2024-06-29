78 выпускников Сургутского района отметили за особые успехи в учебе

В школах Сургутского района начались выпускные. В этом году в муниципалитете - 544 одиннадцатиклассника и 1595 девятиклассников. Самые лучшие школьники посетят окружной бал выпускников. Стобалльникам вручат сертификаты на 100 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал районной администрации.

«78 выпускников получат аттестат особого образца и медаль первой и второй степеней «За особые успехи в учении», 27 из них будут удостоены и региональной медали “За особые успехи в обучении”», - уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Югре по сравнению с прошлым годом в несколько раз выросло число выпускников-стобалльников.