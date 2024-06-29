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​В Югре из-за паводка затопило более двух тысяч участков и сотни домов

Свыше 2 тысяч участков и почти 500 домов оказались затоплены в ХМАО

​В Югре из-за паводка затопило более двух тысяч участков и сотни домов
Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"

В Югре продолжается паводок. За последние сутки уровень воды в реке Обь поднялся еще на один сантиметр, затопив 35 дачных домов.

По последним данным регионального ГУ МЧС, к утру 29 июня в ХМАО затопило 2055 земельных участков и 428 дачных домов. Наибольшее количество подтопленных домов — 425 строений — зафиксировано в Нижневартовске, где также затоплено 1379 участков в 46 садоводческих обществах.

В Лангепасе оказались подтопленными 276 участков и 3 дома, в Мегионе - 327 участков и 4 дома, в селе Саранпауль Березовского района — 26 участков. В Нижневартовском районе в селе Былино и деревнях Вампугол и Соснино затоплено 47 земельных участков, за прошедшие сутки новых случаев подтопления не зафиксировано.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 108, комментариев: 0
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