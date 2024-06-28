16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  84,9640   EUR  90,9874  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Дума Югры приняла поправки в окружной бюджет и отправилась на летние каникулы

В Югре прошло финальное заседание думы весенней сессии

Дума Югры приняла поправки в окружной бюджет и отправилась на летние каникулы
Фото dumahmao.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук дебютировал в региональном парламенте. Он принял участие в первом для себя заседании думы Югры, где депутаты одобрили важные предложения по корректировке бюджета.

«Ранее сообщал о планируемых изменениях бюджета автономного округа на 2024 год. Сегодня Дума Югры приняла соответствующий закон в новой редакции. Дополнительные средства – 27,8 млрд рублей, направим на первоочередные цели. Благодаря этому решению будут увеличены заработные платы работников бюджетной сферы – врачей и учителей, выделены средства на покупку жилья для детей-сирот. Порядка пяти млрд рублей направим на поддержку и помощь защитникам Отечества – участникам специальной военной операции, их семьям. Это сейчас одно из приоритетных направлений для всей нашей страны, – отметил Руслан Кухарук. – Сегодня принял участие в заседании Думы лично. Считаю, что Правительство и Дума Югры должны работать конструктивно, в постоянном диалоге. Уверен, эффективно отвечать на новые вызовы можно только при командной работе».

Член комитета по бюджету Николай Ташланов прокомментировал принятые решения: «В течение 2023 года показатели бюджета автономного округа корректировались трижды. В результате доходы были увеличены на 104,3 млрд рублей и составили 391,5 млрд, расходы увеличены на 67,0 млрд рублей и составили 396,5 млрд, дефицит сократился на 37,3 млрд рублей. Итоги исполнения за 2023 год составили: по доходам – 107,6% к уточненному плану на год (421,4 млрд); по расходам – 97,7% к уточненному плану на год (387,3 млрд). По итогам исполнения бюджета за год сложился профицит – чуть более 34 млрд рублей».

По словам Ташланова, депутаты также поддержали предложенные правительством Югры изменения в региональный налог на имущество организаций. Ввиду роста кадастровой стоимости недвижимости, малый и средний бизнес рисковал попасть под слишком серьезный рост налоговой нагрузки. Поэтому в Югре будет введено уменьшение суммы налога по следующему принципу: за 2024 год – 75%; за 2025 год – 50 %; за 2026 год – 25 %.

«В числе рекомендуемых нашим Комитетом к принятию также: законопроект о внесении изменений в региональный закон о межбюджетных отношениях в Югре; законопроект об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2023 год; законопроект об исполнении бюджета автономного округа за первый квартал 2024 года. А также два постановления по наказам избирателей нашим депутатам», – резюмировал Ташланов.

Председатель думы Югры Борис Хохряков также подвел итоги заседания. «Основной вопрос сегодня – это внесение изменений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сегодня мы его увеличили практически на 28 млрд рублей – это доходная часть бюджета. И практически на эту же сумму увеличили и расходную часть. При этом дефицит как у нас был в пределах 47 млрд рублей, так он и остался. Я надеюсь, что мы его, как обычно, погасим к концу исполнения бюджета текущего года.

Основное направление расходов – это, конечно, увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. Это те, кто попадает под Указ Президента. В основном это касается сферы образования и сферы здравоохранения. Более 9 млрд рублей, то есть практически одна треть от принятых сегодня поправок в бюджет автономного округа. Критерии простые, они прописаны в Указе Президента – средняя заработная плата должна быть в два раза больше, чем средняя по нашему региону. Исходя из того, что средняя заработная плата меняется, мы эпизодически проводим такую корректировку. Деньги выделены, поэтому сейчас они разойдутся по бюджетным учреждениям, и будет достаточно средств на выполнение Указа Президента в плане повышения заработной платы бюджетникам», – прокомментировал Борис Хохряков.

А на данный момент весенняя сессия в работе думы Югры завершена. «Мы провели 9 заседаний, приняли порядка 60 законов и 180 постановлений. Парламент работал в привычном режиме. За этот период мы два раза провели корректировку бюджета, и это очень хорошо. Югра всегда славится стабильностью исполнения бюджета. И когда мы принимаем такие корректировки, как сегодня, конечно, душа радуется – мы же добавляем деньги и людям, и в экономику Югры. Это основное. Поэтому я считаю, что парламентарии свою работу выполнили, выполнили ее добросовестно и готовы работать дальше», – отметил спикер парламента.

А следующая сессия начнется с ответственного мероприятия – выборов губернатора Югры. На 8 сентября намечен Единый день голосования, и избрание главы региона находится в полномочиях парламента. За 20 дней до этого дня президент внесет в думу Югры три кандидатуры, из которых депутаты изберут нового руководителя автономного округа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:55, просмотров: 73, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Губернатор Тюменской области встретился с участниками форума молодежи «УТРО» 511
  2. ​Руслан Кухарук обсудил проблемы Нефтеюганска с местным истеблишментом 495
  3. ​Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Тюменской области 481
  4. ​В Тюменской области ведутся дорожные работы на 89 объектах нацпроекта 443
  5. ​Реализацию стратегии цифровой трансформации обсудили в Тюмени 409
  6. ​Доля тюменцев, занимающихся спортом, достигла 62 процентов 391
  7. ​Проекты начинающих тюменских бизнесменов поддерживает Фонд предпринимательства 379
  8. ​В ХМАО произошло ДТП с участием пяти автомобилей 321
  9. В ХМАО при столкновении легковушки с грузовиками погиб 15-летний мальчик 263
  10. В мэрии Сургута дали прогноз по половодью в парке «За саймой» 252
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4504
  2. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 2091
  3. Время, вперёд! 2084
  4. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 2052
  5. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 2044
  6. ​В Сургуте иномарка влетела в ТЦ 1920
  7. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 1795
  8. ​На пост мэра Сургута претендуют 28 человек 1619
  9. Red Wings свяжет арктическую зону Югры и Москву 1457
  10. ​Сургутян приглашают на масштабный фестиваль в эти выходные 1447
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6124
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5757
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5560
  4. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4877
  5. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4735
  6. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4504
  7. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3889
  8. ​В России грядет подорожание коммуналки 3721
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июня? // АФИША 3136
  10. ​Генплан в Сургуте перестал быть стратегическим документом. Он постоянно корректируется и отражает тактические изменения 3011

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика