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Югорчане взялись за весла

Лето на волнах: спрос на сапборды в Югре вырос в четыре раза

Югорчане взялись за весла
Фото: ru.freepik.com

В Югре наблюдается значительный рост интереса к аренде сапбордов и сап-прогулкам, сообщают аналитики платформы «Авито Услуги». По их данным, в июне спрос на эти услуги вырос на 295% по сравнению с предыдущим месяцем, пишет «Сургутская трибуна».

На повышение спроса повлияли теплая погода и растущая популярность сапбординга. Этот вид активного отдыха привлекает все больше людей благодаря простоте и безопасности, что делает его доступным даже для новичков.

По данным сервиса, средняя стоимость сап-прогулки для жителей ХМАО составляет около 7 тыс. рублей. В цену входят услуги инструктора. Аренда сапборда обойдется дешевле - от 500 рублей до 1 тыс. рублей за день. На платформе также заметно увеличение числа предложений от тренеров и владельцев досок, которые обещают научить клиентов уверенно стоять на сапе.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 103, комментариев: 0
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