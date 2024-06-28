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В ХМАО при столкновении легковушки с грузовиками погиб 15-летний мальчик

15-летний подросток погиб в аварии в Нефтеюганском районе

В ХМАО при столкновении легковушки с грузовиками погиб 15-летний мальчик
Фото: телеграм-канал "Полиция Югры"

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Нефтеюганском районе, в котором погиб 15-летний подросток. Авария произошла около 11 часов сегодня, 28 апреля, на 769 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск». Столкнулись три автомобиля - грузовики «Урал» и Hovo и легковушка Mazda.

«По предварительным данным, большегрузы друг за другом двигались в направлении Тюмени. Впереди идущий начал резкое торможение, на что водитель автомобиля Hovo, чтобы избежать столкновения, свернул и опрокинулся на третьего участника автоаварии – автомобиль Mazda под управлением жительницы Нефтеюганска», - сказано в сообщении.

В результате столкновения погиб 15-летний пассажир легкового автомобиля. Уточняется, что мальчик был пристегнут ремнем безопасности.


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Сегодня в 13:22, просмотров: 132, комментариев: 0
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