Жительницу Сургутского района обвиняют в убийстве супруга

В Сургутском районе возбудили уголовное дело против 44-летней жительницы поселка Белый Яр. Она обвиняется в убийстве супруга, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, вечером 22 июня 2024 года между обвиняемой, находившейся в состоянии опьянения, и ее супругом произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла потерпевшему смертельное ножевое ранение в область грудной клетки», - говорится в сообщении.

Мужчина скончался на месте преступления через непродолжительное время.

Обвиняемую заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления.