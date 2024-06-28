В Югре выросло число пострадавших от клещей в три раза

С начала эпидемиологического сезона в Югре зарегистрировали 3 077 обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей. За неделю, с 19 по 26 июня, пострадали от паукообразных 759 жителей. Это в три раза больше, чем за аналогичную неделю 2023 года, когда было зафиксировано 272 случая, сообщает окружной Роспотребнадзор.

«Ханты-Мансийск – 516 случаев, Пыть-Ях – 317 случай, Нефтеюганск – 289 случаев, Нижневартовск – 285 случаев, Нефтеюганский район – 201 случай, Кондинский район – 191 случай, Сургут – 184 случая, Октябрьский район – 180 случаев, Нягань – 177 случаев, Лангепас – 160 случаев, Ханты-Мансийский район – 139 случаев, Советский район – 127 случаев, Урай – 78 случаев, Мегион – 77 случаев, Сургутский район – 43 случая, Нижневартовский район – 39 случаев, Югорск − 35 случаев, Когалым – 15 случаев, Березовский район – 13 случаев, по 4 случая в Белоярский и Покачи, Радужный три случая», − привели статистику в ведомстве.

Привиты против клещевого энцефалита лишь 20,4% общего числа обратившихся за помощью, 31,6% пострадавших детей.

Наибольшее число югорчан укусили на минувшей неделе в лесу – 31,7%, на дачах и садовых участках– 30,8%, в черте города – 21,5%, в парках и скверах – 1,3%, завозных – 11,9%.

Между тем, акарицидные обработки, по состоянию на 26 июня, провели на площади 4365,3 га, что составило 97,5% от плана.

Чтобы не заболеть инфекциями, передающимися через укусы клещей, необходимо:

− На время посещения леса или дачного участка одеться так, чтобы не допустить проникновения клеща под одежду: рубашку заправить в брюки, брюки в сапоги или носки, ворот застегнуть, голову повязать косынкой или надеть головной убор, закрывающий волосы и уши.

− Через каждые час-полтора проводить само- и взаимоосмотры верхней одежды и открытых частей тела на наличие клещей.

− Открытые части тела и верхнюю одежду необходимо обработать специальными кремами. При покупке репеллентов внимательно читайте инструкцию. Лучше, если средство будет активно против клещей и комаров. Все имеющиеся в продаже средства защиты от клещей в зависимости от механизма действия делятся на три группы:

Репеленты – отпугивают клещей.

Акарицидные – убивают клещей.

Инсектицидно – репеллентные препараты комбинированного действия, т.е. убивающие и отпугивающие клещей.

Если все-таки произошло присасывание насекомого, необходимо следовать следующим рекомендациям:

1. Снимать клеща следует особенно осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания: захватить клеща обернутыми чистым носовым платком пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси.

2. Место укуса обработать любым антисептиком: 70% спирт, 5% йод, одеколон и т.д.

3. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом или продезинфицировать.

4. Немедленно обратиться в больницу и получить курс экстренной антибиотикопрофилактики бактериальных клещевых и гамма-глобулинопрофилактики вирусного клещевого энцефалита (если не привит).

Напоминаем, за лето в Сургуте проведут три противоклещевые обработки.