16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  84,9640   EUR  90,9874  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Почти 800 жителей Югры покусали клещи за неделю

В Югре выросло число пострадавших от клещей в три раза

​Почти 800 жителей Югры покусали клещи за неделю
Фото: ru.freepik.com

С начала эпидемиологического сезона в Югре зарегистрировали 3 077 обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей. За неделю, с 19 по 26 июня, пострадали от паукообразных 759 жителей. Это в три раза больше, чем за аналогичную неделю 2023 года, когда было зафиксировано 272 случая, сообщает окружной Роспотребнадзор.

«Ханты-Мансийск – 516 случаев, Пыть-Ях – 317 случай, Нефтеюганск – 289 случаев, Нижневартовск – 285 случаев, Нефтеюганский район – 201 случай, Кондинский район – 191 случай, Сургут – 184 случая, Октябрьский район – 180 случаев, Нягань – 177 случаев, Лангепас – 160 случаев, Ханты-Мансийский район – 139 случаев, Советский район – 127 случаев, Урай – 78 случаев, Мегион – 77 случаев, Сургутский район – 43 случая, Нижневартовский район – 39 случаев, Югорск − 35 случаев, Когалым – 15 случаев, Березовский район – 13 случаев, по 4 случая в Белоярский и Покачи, Радужный три случая», − привели статистику в ведомстве.

Привиты против клещевого энцефалита лишь 20,4% общего числа обратившихся за помощью, 31,6% пострадавших детей.

Наибольшее число югорчан укусили на минувшей неделе в лесу – 31,7%, на дачах и садовых участках– 30,8%, в черте города – 21,5%, в парках и скверах – 1,3%, завозных – 11,9%.

Между тем, акарицидные обработки, по состоянию на 26 июня, провели на площади 4365,3 га, что составило 97,5% от плана.

Чтобы не заболеть инфекциями, передающимися через укусы клещей, необходимо:

− На время посещения леса или дачного участка одеться так, чтобы не допустить проникновения клеща под одежду: рубашку заправить в брюки, брюки в сапоги или носки, ворот застегнуть, голову повязать косынкой или надеть головной убор, закрывающий волосы и уши.

− Через каждые час-полтора проводить само- и взаимоосмотры верхней одежды и открытых частей тела на наличие клещей.

− Открытые части тела и верхнюю одежду необходимо обработать специальными кремами. При покупке репеллентов внимательно читайте инструкцию. Лучше, если средство будет активно против клещей и комаров. Все имеющиеся в продаже средства защиты от клещей в зависимости от механизма действия делятся на три группы:

  • Репеленты – отпугивают клещей.
  • Акарицидные – убивают клещей.
  • Инсектицидно – репеллентные препараты комбинированного действия, т.е. убивающие и отпугивающие клещей.

Если все-таки произошло присасывание насекомого, необходимо следовать следующим рекомендациям:

1. Снимать клеща следует особенно осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания: захватить клеща обернутыми чистым носовым платком пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси.

2. Место укуса обработать любым антисептиком: 70% спирт, 5% йод, одеколон и т.д.

3. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом или продезинфицировать.

4. Немедленно обратиться в больницу и получить курс экстренной антибиотикопрофилактики бактериальных клещевых и гамма-глобулинопрофилактики вирусного клещевого энцефалита (если не привит).

Напоминаем, за лето в Сургуте проведут три противоклещевые обработки.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:06, просмотров: 110, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 1852
  2. ​«Есть такая депутатская работа, результаты которой нельзя «пощупать». Например, сейчас мы спасаем бюджет развития Сургута» 582
  3. ​Россияне недовольны бесполезной работой 467
  4. ​Губернатор Тюменской области встретился с участниками форума молодежи «УТРО» 465
  5. ​В Сургуте подростки на моторной лодке наехали на купающегося мужчину 456
  6. ​Руслан Кухарук обсудил проблемы Нефтеюганска с местным истеблишментом 439
  7. ​Дань памяти 429
  8. Red Wings запускает рейсы в Москву из Нягани и Белоярского 428
  9. ​Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Тюменской области 423
  10. ​Ни за что не перееду! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 392
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4479
  2. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 2067
  3. Время, вперёд! 2050
  4. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 2020
  5. ​В Сургуте иномарка влетела в ТЦ 1902
  6. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 1852
  7. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 1767
  8. ​На пост мэра Сургута претендуют 28 человек 1598
  9. ​Югра в 15-й раз провела на своей площадке международный IT-форум. Подводим его основные итоги 1555
  10. Red Wings свяжет арктическую зону Югры и Москву 1445
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6110
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5741
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5543
  4. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4853
  5. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4715
  6. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4479
  7. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3878
  8. ​В России грядет подорожание коммуналки 3700
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июня? // АФИША 3119
  10. ​Генплан в Сургуте перестал быть стратегическим документом. Он постоянно корректируется и отражает тактические изменения 3001

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика