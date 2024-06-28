16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  84,9640   EUR  90,9874  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В России завершился чемпионат среди пловцов с ограниченными возможностями

Югорские пловцы выиграли 12 медалей в чемпионате страны

​В России завершился чемпионат среди пловцов с ограниченными возможностями
Фото: Пресс-служба Центра адаптивного спорта Югры

В России подвели итоги чемпионата страны среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания проходили с 21 по 27 июня в Екатеринбурге в 50-метровом бассейне «Дворца водных видов спорта». От округа в соревнованиях участвовали пять талантливых пловцов, сообщила пресс-служба Центра адаптивного спорта Югры.

«За медали на водной глади боролись более 300 спортсменов из 44 регионов РФ. Нашу команду на соревнованиях представили пять талантливых пловцов: Антон Балтачёв и Елена Петренко из Урая, которые тренируются под руководством Елены Бусаревой, а также сургутяне Александр Ковалев и Тимофей Кореньков, занимающиеся у Наталии Афаневич. Кроме того, Дарья Столяр курирует Ширин Тошпулатову, которая также является членом нашей сборной», ― говорится в сообщении.

По итогам пяти дней соревнований югорчане 12 раз поднимались на пьедестал почета:

― пять медалей и четыре рекорда России получил Антон Балтачёв (класс S1). Он стал победителем на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Бронза у пловца на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем.

― пять серебряных медалей у Александра Ковалева (класс S2). Он отличился на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также 50, 100 и 200 метров вольным стилем.

― Елена Петренко (класс S1) победила на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

«Упорные тренировки приносят свои результаты, от соревнований к соревнованиям наши спортсмены улучшают свое время. Горжусь ребятами, их успехи очень дороги. Они ведут борьбу в сложных соревновательных классах, при этом ставят рекорды, занимают призовые места, выполняют спортивные нормативы. Поздравляю спортсменов и их наставников, желаю всегда добиваться поставленных целей!», ― прокомментировала директор Центра адаптивного спорта Наталья Кравченко.

После соревнований югорские пловцы отправились на отдых. В Августе они возобновят тренировки, а в сентябре отправятся на учебно-тренировочные сборы для подготовки к Кубку России.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:19, просмотров: 141, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 1852
  2. ​«Есть такая депутатская работа, результаты которой нельзя «пощупать». Например, сейчас мы спасаем бюджет развития Сургута» 582
  3. ​Россияне недовольны бесполезной работой 467
  4. ​Губернатор Тюменской области встретился с участниками форума молодежи «УТРО» 465
  5. ​В Сургуте подростки на моторной лодке наехали на купающегося мужчину 456
  6. ​Руслан Кухарук обсудил проблемы Нефтеюганска с местным истеблишментом 439
  7. ​Дань памяти 429
  8. Red Wings запускает рейсы в Москву из Нягани и Белоярского 428
  9. ​Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Тюменской области 423
  10. ​Ни за что не перееду! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 392
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4479
  2. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 2067
  3. Время, вперёд! 2050
  4. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 2020
  5. ​В Сургуте иномарка влетела в ТЦ 1902
  6. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 1852
  7. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 1767
  8. ​На пост мэра Сургута претендуют 28 человек 1598
  9. ​Югра в 15-й раз провела на своей площадке международный IT-форум. Подводим его основные итоги 1555
  10. Red Wings свяжет арктическую зону Югры и Москву 1445
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6110
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5741
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5543
  4. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4853
  5. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4715
  6. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4479
  7. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3878
  8. ​В России грядет подорожание коммуналки 3700
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июня? // АФИША 3119
  10. ​Генплан в Сургуте перестал быть стратегическим документом. Он постоянно корректируется и отражает тактические изменения 3001

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика