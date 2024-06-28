Югорские пловцы выиграли 12 медалей в чемпионате страны

В России подвели итоги чемпионата страны среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания проходили с 21 по 27 июня в Екатеринбурге в 50-метровом бассейне «Дворца водных видов спорта». От округа в соревнованиях участвовали пять талантливых пловцов, сообщила пресс-служба Центра адаптивного спорта Югры.

«За медали на водной глади боролись более 300 спортсменов из 44 регионов РФ. Нашу команду на соревнованиях представили пять талантливых пловцов: Антон Балтачёв и Елена Петренко из Урая, которые тренируются под руководством Елены Бусаревой, а также сургутяне Александр Ковалев и Тимофей Кореньков, занимающиеся у Наталии Афаневич. Кроме того, Дарья Столяр курирует Ширин Тошпулатову, которая также является членом нашей сборной», ― говорится в сообщении.

По итогам пяти дней соревнований югорчане 12 раз поднимались на пьедестал почета:

― пять медалей и четыре рекорда России получил Антон Балтачёв (класс S1). Он стал победителем на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Бронза у пловца на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем.

― пять серебряных медалей у Александра Ковалева (класс S2). Он отличился на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также 50, 100 и 200 метров вольным стилем.

― Елена Петренко (класс S1) победила на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

«Упорные тренировки приносят свои результаты, от соревнований к соревнованиям наши спортсмены улучшают свое время. Горжусь ребятами, их успехи очень дороги. Они ведут борьбу в сложных соревновательных классах, при этом ставят рекорды, занимают призовые места, выполняют спортивные нормативы. Поздравляю спортсменов и их наставников, желаю всегда добиваться поставленных целей!», ― прокомментировала директор Центра адаптивного спорта Наталья Кравченко.

После соревнований югорские пловцы отправились на отдых. В Августе они возобновят тренировки, а в сентябре отправятся на учебно-тренировочные сборы для подготовки к Кубку России.