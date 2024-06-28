В Думе Югры обсудили дополнительные меры социальной поддержки сирот

Накануне в Думе Югры внесли изменение в закон о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе окружной Думы.

Обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных и высших образовательных организациях на территории Югры могут получать полное государственное обеспечение за счет средств бюджета округа. Это касается детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших единственного или обоих родителей в период обучения. Поддержка включает в себя возмещение стоимости питания, одежды, обуви, инвентаря и предметов личной гигиены.

Кроме того, данную категорию лиц обеспечат дополнительными мерами соцподдержки, включая компенсации на одежду, обувь и оборудование, бесплатный проезд, денежные пособия по окончании обучения, путевки на лечение и оплату жилья в случае отсутствия общежития.