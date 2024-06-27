39 образовательных организаций проверят в Сургутском районе перед новым учебным годом

В Сургутском районе проверяют учреждения образования и спорта на готовность к новому учебному году. Одними из первых контроль прошли детский сад «Светлячок» в Лянторе и спортивная школа № 1, сообщили в телеграм-канале администрации муниципалитета.

«Специалисты надзорных органов, пожарные, сотрудники Росгвардии, работники департамента образования администрации Сургутского района, представители администрации городских и сельских поселений, общественники обращают внимание прежде всего на корректную работу технического оборудования и безопасность», - сказано в сообщении.

Всего проверки пройдут в 39 образовательных организациях и трех негосударственных учреждениях.