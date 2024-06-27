Более 1,9 тысячи участков и 370 дачных домов затопило в Югре

В Югре из-за паводка затопило более 1,9 тысячи приусадебных участков и 370 дачных домов. Только за последние сутки в воде оказались почти 200 участков и свыше 20 домов, сообщили в региональном главке МЧС России.

«По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 27 июня на территории пяти муниципальных образований Югры подтоплены 1 939 приусадебных участков и 375 дачных домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснина Нижневартовского района», - говорится в сообщении.

Больше всего пострадал Нижневартовск - там затоплено 1 281 участок и 372 дачных дома. В Лангепасе - 276 участков и 3 дачных дома, в Мегионе - 323 участка.