Депутаты Думы Югры проголосовали за выделение денег на увеличение зарплат бюджетникам

С начала года доходы бюджета ХМАО выросли на 27,8 млрд рублей. Финансовый профицит решили направить на приобретение жилья для детей-сирот, поддержку семей военнослужащих, улучшение транспортной системы, реконструкцию школ, субсидирование авиационных поездок, а также на повышение зарплат медицинских работников и учителей.

«Распределены дополнительно поступившие средства в казну Югры. Подчеркну, что бюджет округа остается социально ориентированным, предусматривает выполнение всех обязательств перед жителями», – отметил председатель Думы автономного округа Борис Хохряков. − Более девяти миллиардов рублей − это расходы на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, тем, кто попадает под указ президента РФ. В основном это касается образования и здравоохранения. В том числе я хочу сказать, что львиная часть этих средств пойдет непосредственно в виде субсидий на муниципалитеты».

В Думе особенно выделили вопрос обеспечения детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет бесплатным питанием в школах и университетах Югры. Предложение также получило одобрительную оценку представителей депутатского корпуса, сообщает «Югра ТВ».