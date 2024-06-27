Золотистый стафилококк нашли в воде протоки Каюковская в Лангепасе

В воде протоке Каюковская в Лангепасе обнаружили золотистый стафилококк. Данный вид бактерии может вызывать заболевания или инфекции кожных покровов, а также дыхательных путей и легких. Власти города попросили местных жителей воздержаться от купания в водоеме.

«По результатам лабораторных исследований, в воде обнаружены бактерии Staphylococcus aureus, что является не соответствием требованиям СанПиН. На городском пляже размещены аншлаги с информацией об обнаружении в пробах воды вредных для организма бактерий», − сообщает пресс-служба администрации Лангепаса.

Дополнительное исследование воды в протоке Каюковская проведут до 28 июня.

Напоминаем, ранее Роспотребнадзор ХМАО назвал водоемы, безопасные для купания.