Руслан Кухарук поручил создать в ХМАО региональный реестр долгостроев

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук поручил создать полный региональный реестр строительных площадок, находящихся в статусе «замороженных». Это решение направлено на анализ текущей ситуации с объектами-долгостроями и разработку механизмов для завершения их строительства или ликвидации.

В разных муниципалитетах ХМАО есть десятки объектов, которые «заморожены» и перестали возводиться, находясь в незавершенной стадии. Они вызывают обеспокоенность среди местных жителей, так как не использованы в социальных или инфраструктурных целях, отметил Руслан Кухарук.

«Мы создадим реестр всех замороженных строительных площадок, чтобы проанализировать их статус по праву собственности и градостроительной документации. Это позволит нам определить дальнейшие шаги по каждому объекту: завершение строительства, ввод в эксплуатацию или снос, с последующим использованием территории для других нужд», – сказал врио главы ХМАО в ходе рабочей поездки в Нефтеюганск.