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​Сургут принял ремесленников из Турции, Китая, Узбекистана и Казахстана

В Сургуте прошел Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра»

​Сургут принял ремесленников из Турции, Китая, Узбекистана и Казахстана
Фото: Департамент культуры Югры / t.me

Накануне, с 21 по 23 июня, в Сургуте состоялся 12-й Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра». Мероприятие прошло на территории Историко-культурного центра «Старый Сургут», сообщает Департамент Культуры ХМАО.

«С 21 по 23 июня на территории Историко-культурного центра «Старый Сургут» состоялся XII Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра» при поддержке Правительства Югры, под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международной Ассоциации Северных регионов «Северный форум», — говорится в сообщении.

Кроме российских участников, в этом году на фестиваль приехали гости из зарубежных стран — ремесленники из Турции, Китая, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.

В рамках Международного фестиваля Центр народных художественных промыслов Югры заключил два соглашения о сотрудничестве — с Союзом ремесленников Казахстана и Российским этнографическим музеем. Позже они обсудили планы на сотрудничество и перспективы развития отрасли.

В завершении праздника заместитель губернатора Югры Елена Шумакова вручила гостям и участникам фестиваля благодарственные письма за вклад в развитие сотрудничества в области народного искусства.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 47, комментариев: 0
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