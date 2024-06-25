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​В ХМАО отремонтируют дорогу к деревне Шапша

К деревне Шапша сделают дорогу протяженностью 10,1 километров

​В ХМАО отремонтируют дорогу к деревне Шапша
Фото: Управление автомобильных дорог Югры / vk.com

В 2024 году в ХМАО начнется ремонт подъездной дороги к деревне Шапша. Протяженность объекта составит 10,1 километров. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры во «ВКонтакте».

«В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнется капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к деревне Шапша». Эта трасса является популярным туристическим маршрутом центральной части Югры», ― указали в сообщении.

Подрядчик приступит к строительно-монтажным работам уже в июне.

«В рамках капитального ремонта будут заменены 19 водопропускных труб на новые, для защиты от паводковых и талых вод. Специалисты выполнят фрезерование изношенного покрытия, укладку двух слоев нового прочного асфальтобетона, планировку откосов и укрепление обочин. Кроме того, заменят барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком», ― добавили в сообщении.

Согласно условиям контракта, вся работа над объектом завершится осенью 2025 года.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 69, комментариев: 0
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