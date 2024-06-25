Югорчанам рассказали, как защититься от инфекций при употреблении овощей и фруктов

В летний сезон, когда овощи, фрукты и ягоды становятся обязательным атрибутом нашего рациона, важно помнить о правильной обработке продуктов. В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как нужно мыть овощи, фрукты и ягоды, чтобы чтобы избежать кишечных инфекций и гельминтозов.

Существует распространенное заблуждение, что небольшое количество грязи на овощах с личных грядок не опасно. Однако такой подход может стать причиной заражения кишечными инфекциями. Особенно подвержены риску овощные и ягодные культуры, выращиваемые близко к земле, так как они могут содержать аскаридоз, трихоцефалез и другие геогельминтозы.

При совместном хранении вирусы, бактерии и паразиты могут попасть на продукты, которые перед употреблением не моют и термически не обрабатывают (хлеб, сыр и т.д.). Поэтому важно тщательно мыть плоды и зелень перед употреблением.

Вот как правильно мыть овощи, фрукты и ягоды:

Корнеплоды (картофель, морковь, свекла, редис) необходимо сначала очистить от земли, залить теплой водой и тщательно прочистить щеткой. После этого овощи следует промыть теплой и затем холодной проточной водой.

Овощи и фрукты с нежной кожурой (огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, баклажаны, тыква, стручки фасоли, горох) рекомендуется мыть руками под проточной водой или использовать мягкую щетку.

Цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны) следует ошпаривать кипятком, а затем тщательно промывать под холодной проточной водой.

Яблоки, груши, персики, абрикосы, сливы, бананы, гранаты и другие фрукты необходимо промывать под холодной проточной водой, желательно с использованием мыла для удаления воска и парафина.

Ягоды (виноград, черешня, крыжовник, клубника, земляника, малина) следует тщательно промывать под проточной водой, выкладывая их одним слоем на дуршлаг и давая стечь воде.

Листовая зелень и салатные культуры нужно предварительно замачивать в 10% солевом растворе на 15 минут с двукратной сменой воды, затем тщательно промывать под проточной водой.

Даже при всех мерах предосторожности иногда могут возникать признаки острых кишечных инфекций (тошнота, рвота, диарея, боли в животе). В таких случаях необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.