В Югре усиливаются меры безопасности

В Ханты-Мансийском автономном округе состоялось заседание оперативного штаба под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука. Основной темой встречи стали меры по обеспечению безопасности региона, в частности, от угроз, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов для совершения противоправных действий.

На заседании было предложено создание экспертной группы, которая разработает концепцию зональной системы защиты территорий Югры от возможного незаконного использования беспилотников. Как отметил Руслан Кухарук, данная мера станет ответом на возрастающие угрозы безопасности значимых объектов региона: «Вопрос важный. Сегодня под прицелом наших врагов находятся объекты транспортной, инженерной инфраструктуры, все то, что составляет основу топливно-энергетического комплекса. К сожалению, те инциденты, которые проходили на территории Российской Федерации, показывают, что проявление таких акций, таких направленных ударов происходит не только по территории субъектов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В связи с этим, участники рабочей группы дадут свои рекомендации, которые позволят обеспечить защиту периметра подобного рода предприятий на территории округа».

В состав экспертной группы войдут представители рабочей группы по противодействию беспилотным воздушным судам на объектах транспортной инфраструктуры Комиссии Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации по вопросам транспортной безопасности и безопасности на транспорте. Также в группу включат представителей департамента региональной безопасности, департамента информационных технологий и цифрового развития, департамента дорожного хозяйства и транспорта, регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области.

Планируется, что разработанная экспертами концепция обеспечит комплексный подход к антитеррористической защите ключевых объектов региона. Это касается не только объектов топливно-энергетического комплекса, но и социальных объектов, объектов образования, здравоохранения, спорта, торговли, а также мест массового пребывания людей.