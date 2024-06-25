Фестиваль бардовской песни собрал тысячу человек в Сургутском районе

В поселке Высокий мыс Сургутского района прошел музыкальный фестиваль бардовской песни. Его участниками стали около тысячи человек, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«На конкурс заявились около 40 исполнителей, которые в большинстве представляли не единичные номера, а целые музыкальные коллективы. В программе были выступления участников площадки «Открытый микрофон», творческих исполнителей, а также концерт с участием известных в стране музыкантов», - рассказали подробности в пресс-службе.

По решению жюри лучшие исполнители выступят еще раз на большой сцене. Они примут участие в гала-концерте в Сургуте в сентябре.