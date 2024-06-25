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Тарифы на электроэнергию в Югре вырастут на 8,7 процента

Югорчанам рассказали об изменения тарифов за электроэнергию с 1 июля

Тарифы на электроэнергию в Югре вырастут на 8,7 процента
Фото: ru.freepik.com

С 1 июля в ХМАО, ЯНАО и на юге Тюменской области будут действовать новые тарифы на электроэнергию. Изменения связаны с плановой индексацией. Первые обновленные платежные документы жители получат уже в августе, рассказали в пресс-службе АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

«Размер тарифов на электроэнергию установлен распоряжением Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО от 29.11.2023 № 27. Так, для жителей сельской местности, а также горожан, чьи дома оборудованы электроплитами и электроотопительными установками либо чем-то одним из этого, одноставочный тариф вырастет с 2,43 руб./кВт*ч до 2,63 руб./кВт*ч. Для остальных категорий потребителей одноставочный тариф увеличится с 3,45 руб./кВт*ч до 3,75 руб./кВт*ч. Все тарифы указаны с учетом НДС», — говорится в сообщении.

В среднем прирост одноставочного тарифа составит 8,7%. Сумма ежемесячного платежа, как и прежде, будет зависеть от объема электропотребления и вида тарифа.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 140, комментариев: 0
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