​В Сургутском районе благоустроят девять общественных объектов

В 2024 году в Сургутском районе станет еще уютнее. В населенных пунктах появятся парки, детские площадки и набережная. На благоустройство поселений выделили 154 миллиона рублей. Информация об этом указана в официальной группе Югры во «ВКонтакте».

«В этом году на благоустройство поселений выделено 154 миллионов рублей консолидированного бюджета, большая часть — 118,4 миллионов — средства муниципалитета», ― говорится в сообщении.

Так, в Лянторе продолжают обустраивать сквер и пешеходную зону в пятом микрорайоне. Там установят игровые и спортивные комплексы, а также скамейки. В Белом Яру появится «Белая набережная» для прогулок и детская площадка в микрорайоне №1.

В поселке Барсово планируют открыть аллею мостостроителей и зону отдыха на центральной площади. Кроме того, для граждан благоустроят пешеходную зону вдоль проспекта Школьного и пешеходный тротуар по улицам Кубанской и Киевской.

Для жителей Сытомино в конце июня откроют парк, который строился в прошлом году. Помимо этого, в планах властей на текущий год ― отремонтировать мемориал воинской славы.

В Русскинской продолжают благоустраивать Арт-парк и прокладывать тротуар между Сосновым переулком и Таежной. А вот в Локосово начнется создание парковой зоны в границах улиц Советской и Центральной.