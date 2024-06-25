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​В ХМАО появятся центры раннего физического развития детей

Во всех регионах России организуют центры раннего развития детей

​В ХМАО появятся центры раннего физического развития детей
Фото: freepik.com

В России вступил в силу федеральный закон, определяющий понятие «Центр раннего физического развития детей». В первую очередь в РФ решили организовать центры раннего физического развития детей во всех регионах страны, сообщает Минспорт.

«В центрах специалисты будут заниматься с детьми с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, оценивать способности ребят к занятиям отдельными видами спорта с помощью тестирования на аппаратно-программных комплексах отечественного производства. Здоровый и активный образ жизни должен стать нормой для маленьких россиян», – отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Создание центров раннего физического развития детей во всех субъектах страны — один из целевых показателей Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года.

До конца 2024 года в регионах России должно быть создано не менее одного центра, а к 2030 году не менее двух центров.

Напоминаем, ранее правительство утвердило программу «Плавание для всех» до 2030 года. Во всех школах, где есть бассейны, внедрят учебный модуль «Плавание» уже со второго класса. Есть ли такая возможность у Сургута — в материале siapress.ru.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 53, комментариев: 0
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