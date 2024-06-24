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​На федеральной трассе «Югра» перекроют движение

В ХМАО перекроют движение на федеральной трассе

​На федеральной трассе «Югра» перекроют движение
Фото: ru.freepik.com

На федеральной автодороге «Югра» 25 июня перекроют движение на участках из Ханты-Мансийска в Талинку и в районе села Каменное. Ограничения введут из-за монтажа электрокабеля, сообщили в администрации Нягани.

«Ограничение движения 25 июня 2024 г. с 10:00 до 19:00 на автодороге „ЮГРА“: г. Ханты-Мансийск — пгт. Талинка (км 131+780 м) и в районе села Каменное (км 131+800 м). Движение автотранспорта ограничат на 15-20 минут в связи с проведением работ по монтажу провода ВЛ-6 кВ через дорогу», — говорится в сообщении.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 101, комментариев: 0
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