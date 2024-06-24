Медведь напугал отдыхающих на озере югорчан

В Сургутском районе медведь напугал людей, которые отдыхали рядом с озером. Отпугнуть животное удалось с помощью громких звуков.

«Мы с женой решили отпраздновать пятилетнюю годовщину свадьбы на природе, поставили палатку и хотели там заночевать, но из-за медведя пришлось уехать. Кроме нас, там было много людей, все сигналили, когда зверь подходил, и он убегал», — сообщил югорчанин «К-Информ».

Инцидент произошел недалеко от поселка Солнечный. По мнению очевидцев, медведя привлек запах шашлыка, который жарили отдыхающие.