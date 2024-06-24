В поселке Игрим сгорел частично расселенный многоквартирный дом

В поселке Игрим вечером 23 июня загорелся многоквартирный жилой дом, расположенный на ул. Кооперативная, 54. Пострадавших в результате пожара нет, сообщает пресс-служба администрации Березовского района.

«Данный дом был признан аварийным и частично расселен. 5 из 16 квартир оставались жилыми, по предварительным данным в них проживало 8 человек», - сказано в сообщении.

Для пострадавших от пожара людей ищут временные жилые помещения. От заселения в пункты временного размещения они отказались. Также власти ведут работу по предоставлению выплат, положенных в результате пожара.