С начала года в Югре построили более 147 тысяч квадратных метров частных домов

С начала 2024 года жители Югры построили более 147,7 тысяч квадратных метров частных домовладений. В этом году на ИЖС приходится половина общего объема ввода жилья в регионе. Информация об этом указана в официальной группе Югры во «ВКонтакте».

«Еще несколько лет назад строительство своего дома было сложной задачей, но сейчас справиться с ней намного проще благодаря всесторонней государственной поддержке и программам льготного кредитования», — говорится в сообщении.

Так, чаще всего выбирают частный дом, а не квартиру жители Сургутского района, Сургута и Нижневартовска.

Всего в регионе ввели 292,96 тысяч квадратных метров жилья. По общему объему лидирует Сургут.