Югорчане пожаловались Бастрыкину на тяжелую жизнь в промерзающем доме

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жильцов многоквартирного дома в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Люди пожаловались на тяжелую жизнь в промерзающем доме.

«В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Киевской в поселке Горноправдинске ХМАО – Югры. В 2017 году здание возведено со значительными дефектами: неисправна вентиляционная система, нарушена теплоизоляция, ввиду чего в зимний период по периметру фасада строение промерзает», - сообщает телерам-канал «Информационный центр СК России».

Уточняется, что суд обязал строительную организацию устранить допущенные недостатки, однако застройщик ИП Коломейцев А.К. провел работы некачественно. Жильцы дома, среди которых есть сироты, инвалиды и переселенцы из аварийных домов, до сих пор обитают в непригодных условиях.

Следователи проводят процессуальную проверку. Доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования предоставят Бастрыкину.