В Советском районе столкнулись лось и «Лада Приора», животное погибло

В Советском районе 16 июня столкнулись лось и «Лада Приора». Животное погибло, люди не пострадали, сообщает пресс-служба регионального Природнадзора.

«В результате ДТП легковой автомобиль получил механические повреждения, лось погиб на месте, водитель и пассажир не пострадали и отделались легким испугом», - сказано в сообщении.

Уточняется, что у водителя не было страхового полиса ОСАГО.

В ХМАО ежегодно с наступлением жарких дней учащается выход лосей и других диких животных на трассы, поскольку в лесах становится больше гнуса. Животные вынужденно выходят на открытые места, и это может стать причиной аварий. Ответственность за ДТП несут водители. В случае наличия полиса ОСАГО ущерб за погибшее животное предъявляется страховой компании. При его отсутствии - виновнику ДТП. Сумма ущерба за сбитого лося составляет 80 тысяч рублей.