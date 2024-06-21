Тело 86-летнего мужчины нашли в озере в Нижневартовском районе

В Нижневартовском районе спасатели достали из озера Кымылэмтор тело пожилого мужчины, сообщили в «Центроспас Югории».

«Прибывшие спасатели в 15 метрах от берега обнаружили тело. При помощи специальных средств тело человека 1938 года рождения эвакуировали на берег», — говорится в сообщении.

В ХМАО произошло уже несколько трагических случаев на воде, отмечает Muksun.fm. В июне спасатели нашли в реке Вах тело утонувшего в мае 42-летнего рыбака. Аналогичные трагедии случились на реках Баграс и Горная.