В Сургутском районе благоустроят 9 общественных территорий

В Сургутском районе планируют благоустроить 9 общественных территорий. На эти цели в текущем году направят 154 млн рублей, из них 118,4 млн - средства муниципалитета, сообщает телеграм-канал администрации Сургутского района.

«В Лянторе продолжится обустройство сквера и пешеходной зоны в 5-м мкрн. Установят покрытие, игровые и спорткомплексы, вазоны, урны, скамейки. В Белом Яре появится «Белая набережная» с зонами семьи, а также детская площадка в микрорайоне №1. В Барсово планируется создать «Аллею мостостроителей» и «Зону тихого отдыха» на центральной площади. Благоустроить пешеходную зону вдоль пр. Школьного и пешеходный тротуар по ул. Кубанской и Киевской», - рассказали подробности в мэрии.

В Сытомино строительство парка завершилось, открытие намечено на конец июня. Также в поселке отремонтируют мемориал воинской славы. В Русскинской продолжится благоустройство Арт-парка: построят 225 м ограждения вдоль линии сетей. Также в деревне проложат тротуар между пер. Сосновым и ул. Таежной. В Локосово начнется подготовка к созданию парка в границах ул. Советской и Центральной.